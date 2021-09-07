В Хакасии открыли туристический маршрут на Саяно-Шушенскую ГЭС

ТАСС, 7 сентября. Туристический маршрут на Саяно-Шушенскую ГЭС открылся в Хакасии. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021" заместитель главы Хакасии Ирина Войнова.

Саяно-Шушенская ГЭС имени Непорожнего (филиал ПАО "РусГидро") - самая мощная электростанция России. Ее установленная мощность составляет 6,4 ГВт.

"Уникальный туристический маршрут - Саяно-Шушенская ГЭС, раньше на нее можно было посмотреть на смотровые площадки, сейчас можно посмотреть внутри как крутятся турбины, как все происходит. Вообще это зрелище уникальное, грандиозное", - сообщила Войнова.

По ее словам, 80% туристов, приезжающих в Хакасию, посещали смотровую площадку ГЭС. "Теперь с учетом того, что можно попасть внутрь, это будет туристический магнит", - сообщила Войнова. Туристический маршрут состоит из посещения музея ГЭС, машинного зала и гребня плотины.

Также Войнова отметила, что в этом году открыт туристический маршрут в Бородинскую пещеру (геологический памятник природы в Боградском районе республике) и возможность поучаствовать в археологических раскопках. "Хакасия по количеству памятников культуры, является археологической Меккой и не имеет аналогов не только в России, но и в мире", - добавила Войнова.

Форум "Отдых Leisure 2021", посвященный развитию туризма, проходит в Москве с 7 по 9 сентября.