Бастрыкин поручил провести проверку в отношении замглавы управления СК на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Анатолия Демина. Об этом сообщается на сайте СК РФ во вторник.

"В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Демина А. С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

По информации Telegram-каналов, Демин предлагал фигурантам уголовных дел получить наказание, не связанное с лишением свободы, сократить его сроки или смягчить меру пресечения за крупные взятки.