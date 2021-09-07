Заморозки ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заморозки до 2-5 градусов прогнозируются в Курской, Воронежской, Самарской, Оренбургской, Мурманской, Астраханской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях и Башкортостане в ближайшие ночи. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы будут проходить по Поволжью, поэтому в южных регионах, Самарская, Оренбургская области, Башкортостан, заморозки ожидаются даже до минус 4 градусов. На Нижней Волге, в Волгоградской области, прогнозируются также заморозки до минус 1 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, заморозки прогнозируются также в центре России в ближайшие дни. В Воронежской области температура будет опускаться до 2 градусов мороза, в Курской области - до 3 градусов мороза.

"На юге европейской части России антициклональная погода плюс холодные воздушные массы, ночью то есть будет часто ясное небо, поэтому там заморозки прогнозируются. Это удивительно, что в северной половине Центрального федерального округа заморозки не прогнозируются, а в южной - ожидаются", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что на севере европейской части России, в Мурманской и Архангельской областях, тоже прогнозируются заморозки до 2 градусов. Уральские регионы также ожидают холодные ночи с температурой до 5 градусов мороза.

"В Свердловской, Челябинской, даже в Курганской областях заморозки до минус 2 градусов ожидаются, а на юге Тюменской области - до минус 5 градусов. Это и 8 и 9 сентября", - сообщил он.