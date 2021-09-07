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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса еще далека от завершения

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, вирус будет передаваться еще долгое время
Штаб-квартира ВОЗ Yuri Turkov/Shutterstock/Fotodom
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Штаб-квартира ВОЗ
© Yuri Turkov/Shutterstock/Fotodom

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго, вопрос на данный момент заключается в том, как скоро может быть отменена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Об этом заявил во вторник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

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"Ожидаю, что вирус будет передаваться еще долгое время, - заметил он. - Вопрос заключается в том, как долго будет сохраняться чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это определяется тем, как много людей тяжело переносят заболевание, как много людей убивает вирус и в какой степени мы контролируем его передачу".

"Если мы сможем избавиться от госпитализации и смертности и если мы сможем сдерживать распространение на низком уровне, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть отменена, - подчеркнул эксперт. - Но исчезнет ли вирус? Нет. Это реальность. Это вирус останется с нами". В некоторых странах, обратил внимание Райан, считают, что чрезвычайная ситуация завершилась. "Однако далеко не так", - отметил он.

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове также заметила, что пандемия еще далека от завершения. "Мы определенно еще в центре пандемии, - обратила внимание она. - Конечно, мы все хотим, чтобы она закончилась как можно скорее. Некоторые даже ведут себя, как будто она завершилась. Но она не завершилась".

"Мы упустили возможность предотвратить пандемию на ранней стадии, - добавила она. - У нас был шанс в самом начале. Я не хочу много говорить о том, что могло бы быть. Но эта пандемия не должна была оказаться такой серьезной". "Сейчас же вопрос заключается в том, что делать, как использовать эту ситуацию, в которой мы находимся, чтобы что-то изменить, - констатировала эксперт. - Еще не слишком поздно предотвратить смерти и тяжелое течение заболевания. Мы можем это сделать. Нам просто надо действовать сообща".

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