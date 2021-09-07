Собянин заявил, что запас прочности столичной системы здравоохранения большой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Запас прочности системы здравоохранения Москвы в борьбе с коронавирусом большой. Об этом заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Много москвичей переболело, большое количество людей сделало прививку. Так что большой запас прочности [системы здравоохранения]. Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие. Посмотрим, как это будет развиваться. Еще раз скажу, что мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

Собянин отметил, что рост заболеваемости коронавирусом возможен осенью и зимой, несмотря на готовность системы здравоохранения Москвы к любой ситуации. "Что будет с коронавирусом осенью и зимой, сложно сказать. Конечно, сейчас возвращается большое количество людей из отпусков, плюс сезон простудных заболеваний, начало учебного года, больше контактов. Обычно в это время идет рост заболеваемости. Вполне возможно, что такое будет. Сейчас мы не видим какого-то резкого роста. Посмотрим", - добавил мэр столицы.