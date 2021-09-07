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Пандемия COVID-19

Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

По данным Mash, телеведущий попал в больницу в состоянии средней тяжести
Дмитрий Киселев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Дмитрий Киселев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Эту информацию он подтвердил ТАСС.

Ранее издание Mash сообщило о госпитализации журналиста с положительным результатом анализа на коронавирусную инфекцию.

"Да, все так. Температура была за 38 градусов. Ответ на лечение хороший. Врачи молодцы!" - заметил он.

По данным Mash, Киселев был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1". С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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