Макрон возглавит общенациональную церемонию прощания с Жан-Полем Бельмондо

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит общенациональную церемонию прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, которая пройдет 9 сентября во дворе Дома Инвалидов в Париже. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM .

Начало церемонии запланировано на 16:30 (17:30 мск). На ней будут присутствовать семья Бельмондо, друзья артиста, представители правительства, деятели культуры. Французский лидер, как ожидается, выступит с речью.

Также около 1 тыс. парижан будут допущены на церемонию при предъявлении санитарного пропуска. На эспланаде Дома Инвалидов будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться церемония.

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник в своем доме в окружении семьи. Как рассказал его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно.