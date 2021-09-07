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Умер Жан-Поль Бельмондо

Макрон возглавит общенациональную церемонию прощания с Жан-Полем Бельмондо

Она состоится 9 сентября во дворе Дома Инвалидов в Париже

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит общенациональную церемонию прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, которая пройдет 9 сентября во дворе Дома Инвалидов в Париже. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

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Начало церемонии запланировано на 16:30 (17:30 мск). На ней будут присутствовать семья Бельмондо, друзья артиста, представители правительства, деятели культуры. Французский лидер, как ожидается, выступит с речью.

Также около 1 тыс. парижан будут допущены на церемонию при предъявлении санитарного пропуска. На эспланаде Дома Инвалидов будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться церемония.

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник в своем доме в окружении семьи. Как рассказал его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльБельмондо, Жан-ПольУмер Жан-Поль Бельмондо
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