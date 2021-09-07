Би-би-си: в штате Тыграй на севере Эфиопии от голода в августе умерли 150 человек

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Около 150 человек умерли в августе в эфиопском штате Тыграй от голода. Об этом сообщила во вторник британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на заявление Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

"Запасы продовольствия [в Тыграе] полностью исчерпаны", - цитирует она документ. В нем указывается, что голодные смерти были зафиксированы в центральных, южных и восточных частях штата, а также в лагерях для перемещенных лиц в районе города Шир. Представители фронта также утверждают, что люди, живущие сейчас из-за продолжающегося конфликта в лагерях, "вообще не получают помощи". "Миллион человек могут умереть от голода, если люди не получат в предстоящие несколько дней столь необходимую помощь", - говорится в заявлении НФОТ. Би-би-си отмечает, что независимых подтверждений данной информации нет.

Ранее ООН сообщила, что около 400 тыс. человек живут в штате Тыграй в условиях нехватки продовольствия.

В июле силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали. В начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений. Федеральные власти Эфиопии указывают, что боевые действия НФОТ на севере страны препятствуют проведению гуманитарных операций и доставке нуждающимся помощи, в том числе продовольственной.