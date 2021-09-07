Архив Белоруссии передал Испанскому центру в Москве документы о воевавших за СССР испанцах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Национальный архив Республики Беларусь передал представителям Испанского центра в Москве копии наградных документов на 26 испанцев, воевавших в партизанских бригадах в белорусских лесах в годы Второй мировой войны. Передача наградных листов прошла во вторник на площадке пресс-центра ТАСС в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день найдена информация о 26 испанцах, героически сражавшихся с нацистами. В июле-сентябре 1942 года в Минскую область удалось направить значительное количество партизан-испанцев. Часть из них вошла в состав 5-й отдельной инженерной бригады спецназначения Калининского фронта. В одной из групп находились 20 испанцев, которых направили в качестве инструкторов в партизанские бригады. Значительная роль и подвиг этих герильяс [партизан] вызывает восхищение", - рассказал директор Национального архива Республики Беларусь Андрей Демянюк в пресс-центре ТАСС.

Общее число воевавших в Белоруссии на стороне СССР испанцев существенно выше 26, отметил Демянюк, на данный момент речь идет прежде всего о партизанах, на которых сохранились наградные документы. Некоторые из них позже были награждены орденами Красной Звезды, Красного Знамени и многочисленными медалями.

Личности боровшихся с нацистами испанцев-интернационалистов установили в рамках спецпроекта Национального архива РБ "Партизаны Беларуси". В общей сложности на портале проекта опубликованы сведения о 174 тыс. партизан, воевавших в лесах Белорусской ССР. Среди них представители более 70 национальностей, в том числе поляки, литовцы, немцы, французы и испанцы.

В качестве конкретного примера Андрей Демянюк привел историю испанца Франциска Торруса Гаспара. Во время Гражданской войны в Испании он воевал летчиком на стороне левых сил, а в ноябре 1941 года добровольцем вступил в ряды Красной армии. Летом 1942 года его отряд пустил под откос девять эшелонов противника с грузами и личным составом противника. Командование представило Гаспара к звезде Героя Советского Союза, позже он получил орден Красного Знамени.

ТАСС также ведет проект по увековечиванию памяти испанских интернационалистов, оборонявших Ленинград во время войны, рассказал управляющий делами Санкт-Петербургского регионального информационного центра агентства Станислав Вязьменский.