Мемориальную доску в честь чемпиона ОИ по вольной борьбе Юмина открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в память об олимпийском чемпионе по вольной борьбе 1976 года в Монреале Владимире Юмине прошла в Каспийске. Об этом во вторник на своей странице в Instagram сообщил мэр города Борис Гонцов.

"Сегодня состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память выдающегося человека, олимпийского чемпиона по вольной борьбе, легенды города Каспийск - Юмина Владимира Сергеевича. Я убежден, что это событие является еще одним шагом, призванным засвидетельствовать память о тех людях, которые прославили наш город, республику и страну", - написал Гонцов.

По его словам, Юмин внес огромный вклад в развитие дагестанской школы вольной борьбы.

Владимир Юмин - чемпион Олимпийских игр 1976 года в Монреале, четырехкратный чемпион мира (1974, 1977, 1978, 1979) и трехкратный чемпион Европы (1975, 1976, 1977). Выступал в весовой категории до 57 кг.

Родился Юмин в 1951 году в Омске, в Дагестан перебрался в юности.