Речные маршруты между Чувашией, Нижегородской областью и Татарстаном запустят с 2022 года

ТАСС, 7 сентября. Туристические маршруты по реке Волге будут организованы между Чувашией, Нижегородской областью и Татарстаном в 2022 году с открытием сезона навигации. Об этом во вторник сообщил ТАСС в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021" заместитель министра экономического развития Чувашии Денис Спирин.

"С Татарстаном и Нижегородской областью в следующем году намерены создать новую дорогу, водную дорогу. Это будет речная артерия для связки Татарстана, Чувашии и Нижегородской области между собой. Это опять же будут интересные туры, когда не на машине, а в такой приятной обстановке по Волге можно будет дойти как от Нижнего Новгорода до Чебоксар, так и от Чебоксар до Казани", - сказал собеседник агентства.

Спирин добавил, что речные туристические маршруты будут предполагать посещение малых городов. "В Чувашии мы планируем остановки в таких городах как Мариинский Посад и Козловка. Это исторические города", - пояснил он.

Заместитель министра уточнил, что в маршрутах предполагается задействовать три водных судна "Валдай 45Р", которые приобрела Чувашия.

Первое из трех судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" для межрегиональных пассажирских перевозок Чувашия получила в День республики, который отмечается 24 июня. Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч, дальность плавания - до 400 км.