На форуме "Евразия Global" в Оренбурге вручили гранты на сумму свыше 12 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и грантового конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова подвели во вторник на церемонии закрытия Международного молодежного форума "Евразия Global" в Оренбурге, передает корреспондент ТАСС.

По данным организаторов, всего на форуме подано 78 заявок, из них 34 проекта были публично презентованы экспертам конкурса.

"По итогам публичной защиты проектов 15 участников форума получили рекомендационные сертификаты на получение грантов на общую сумму 10 млн рублей. Для иностранных участников на форуме Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова проводил грантовый конкурс, в рамках которого были поддержаны девять лучших проектов на общую сумму в 2 млн 200 тыс. рублей", - сообщили журналистам в пресс-службе Международного молодежного форума "Евразия Global".

Финансовую поддержку среди иностранных участников получили представители Ирака, Индии, Туркмении, Молдавии, Мексики, Китая, Киргизии, Узбекистана и Афганистана. Их проекты признали лучшими из более чем 90 заявок. Победители получили четыре гранта по 300 тыс. рублей и пять грантов по 200 тыс. рублей.

Форум "Евразия Global" проходил в шестой раз в Оренбургской области с 2 по 8 сентября. Его участниками очно стали 500 представителей регионов России и 77 стран, более 1 500 молодых лидеров общественного мнения следили за мероприятиями в Оренбурге в режиме онлайн. Всего в форуме приняли участие представители 106 стран мира.

Форум входит во Всероссийскую форумную кампанию Росмолодежи и в число семи форумных площадок, за которыми закреплен статус федеральных. Организаторами форума выступают Росмолодежь, правительство Оренбургской области, Ресурсный молодежный центр.