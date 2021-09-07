За восемь месяцев 2021 года туристы в Калининградской области потратили 6 млрд рублей

ТАСС, 7 сентября. Туристы, которые посещали Калининградскую область с начала 2021 года, потратили в регионе около 6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр туризма и культуры региона Андрей Ермак на презентации туристической сферы субъекта в Москве.

"Для нас куда важнее не объем турпотока, а объем денег, которые люди тратят: у нас уже потрачено 6 млрд рублей - это общая выручка на сегодня от туризма за восемь месяцев. Этот показатель выше на 40%, чем в предыдущие годы, чем даже в 2019 году. Мы рассчитываем, что эта выручка еще больше будет", - сказал Ермак.

По его словам, на "бархатный" сезон в регионе наблюдается позитивная динамика по бронированию мест размещений. Также, как уточнил министр, в этом году вырос средний чек трат туриста - с 6,8 до 7,9 тыс. рублей. Он пояснил, что чек увеличился не только из-за роста роста цен, но и появления разнообразного предложения для туриста.

"Люди просто на разные виды отдыха стали больше тратить денег - это основной фактор. Очень много джип-туров, туры на ретро-машинах, различные варианты отдыха на воде", - добавил Ермак.

Ранее министр сообщал ТАСС, что власти Калининградской области ожидают до конца года рекордное количество туристов - 2 млн человек.