В Татарстане ожидают увеличения турпотока в регионах, где пройдет М-12, на 4 млн человек

ТАСС, 7 сентября. Число туристов в регионах, по которым пройдет трасса М-12, - Владимирскую, Московскую, Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию - может вырасти после завершения строительства дороги на 4 млн человек. Такое мнение высказал журналистам председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов на презентации туристической сферы Калининградской области в Москве.

"Порядка 30-35 млн людей [живут в регионах, по территории которых пройдет трасса М-12]. Пусть из них путешествуют 10-15%, но это все равно 4 млн человек, которые могут сесть в машину или автобус и поехать. Мы таким образом откроем для себя новые рынки", - сказал Иванов.

По его словам, с открытием трассы следует лучше информировать жителей регионов, через которые пройдет М-12, о новых возможностях для путешествий. Как отметил Иванов, магистраль способна стать настоящим брендовым маршрутом подобный "Золотому кольцу".

"Возможно, мы будем развивать имеющиеся или будем создавать какие-то новые мобильные приложения, специально сфокусированные на М-12. Может, это будет единое мобильное приложение, которое человек скачал, и у него все видно, куда можно заехать, в каких местах остановиться, куда заехать", - добавил Иванов.

Во вторник на форуме "Отдых Leisure" представители регионов России, по территории которых пройдет скоростная трасса М-12, подписали соглашение о намерении совместно развивать придорожную туристическую инфраструктуру.

Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", в который также входят такие платные трассы как М-11 Москва - Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, III и IV участки) и обход Тольятти. Дорога пройдет через Нижний Новгород и соединит Москву и Казань. В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы - завершено до 2024 года.