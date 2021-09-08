Форум "Россия - страна возможностей" и фестиваль "Таврида.АРТ" открываются в Крыму

СУДАК /Республика Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Второй форум "Россия - страна возможностей", который в этом году пройдет на площадке арт-кластера "Таврида", и фестиваль "Таврида.АРТ" открываются в Крыму.

Решение о совмещении форума "Россия - страна возможностей" и фестиваля "Таврида.АРТ" было озвучено первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в июле.

Участники

В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России. В том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

В мероприятии примут участие резиденты арт-кластера "Таврида", молодые деятели культуры и искусств, представители НКО, участники акции "Мы вместе", лидеры волонтерских движений и блогеры.

Как ожидается, арт-кластер "Таврида" посетят в качестве гостей около 1 тыс. жителей Республики Крым и Севастополя.

Форум "Россия - страна возможностей"

"Форум "Россия - страна возможностей" - это, в первую очередь, мероприятие для участников всех проектов платформы. Но благодаря партнерству с фестивалем "Таврида.АРТ" наша аудитория значительно расширится. Принять в нем участие смогут еще больше ярких, целеустремленных, талантливых и неординарных ребят. Мы этому очень рады", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, форум не будет похож на стандартное деловое мероприятие. Для участников подготовлена обширная образовательная, спортивная, творческая программа.

Программа форума предусматривает общение с конкурсантами проектов платформы "Россия - страна возможностей". Среди приглашенных спикеров - победители и финалисты, в частности, конкурсов "Лидеры России", "Мастера гостеприимства", "Цифровой прорыва", "ТопБЛОГ".

Ожидаются встречи с представителями российских компаний и органов власти. В рамках форума пройдет образовательная программа лидерству, развитию стратегического и творческого мышления, эмоционального интеллекта и наставничества.

Участников мероприятия также ждет шоу воздухоплавания, несколько концертов, симфонический спектакль "Шехеразада" с участием актрисы Дарьи Мороз, открытие тематического мурала "Россия - страна возможностей", несколько концертов и рейв-вечеринка. Кроме этого, участники проектов платформы "Россия - страна возможностей" создадут 10 арт-объектов на территории арт-кластера "Таврида".

"Уверен, нас всех ждет яркое и незабываемое мероприятие. Мы уверены, что все наши участники, эксперты и зрители онлайн-трансляции найдут для себя много интересных форматов, получат массу позитивных эмоций, и форум станет ярким началом осени", - подчеркнул Комиссаров.

Фестиваль "Таврида.АРТ"

"Мы очень благодарны коллегам из президентской платформы "Россия - страна возможностей", потому что та обширная программа, которую они проведут в рамках фестиваля будет весьма полезна и интересна творческим аудиториям. Они смогут прокачать свои компетенции, связанные с менеджментом процессов, а творцы, в свою очередь, научат всех нас быть чуточку креативнее", - отметил руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

В пресс-службе "Тавриды уточнили", что в программе фестиваля более 320 различных активностей. В частности, состоятся фестивали авторской песни, моды, исторической реконструкции, воздушных фигур, гастрономический фестиваль и другие.

Хедлайнерами станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". В числе исполнителей будут артисты с ограниченными возможностями здоровья.

Как ожидается, на фестивале выступит Manizha, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Клава Кока, Сосо Павлиашвили, Анет Сай, Александр Иванов и группа "Рондо" и многие другие, отметили в пресс-службе арт-кластера.

"Впервые на главной сцене проекта состоится шоу лучших исполнителей авторской песни и бардов нового поколения с участием народного артиста РФ, поэта, композитора, музыканта, актера и певца Олега Митяева", - уточнили организаторы.

"По нашему замыслу, в этом году фестиваль "Таврида.АРТ" станет коллаборацией фестивалей и новых форматов просвещения, когда процесс образования происходит без отрыва от творчества и шоу. Мы объединим различные аудитории: творцов, управленцев, волонтеров, представителей НКО, детей и их родителей, чтобы они могли обменяться смыслами и компетенциями, объединиться в проектные команды, способные успешно воплощать идеи в мире креативной экономики", - отметил Першин.

В рамках фестиваля пройдет грантовый конкурс. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году 30 участников фестиваля получили гранты на общую сумму в 15 млн рублей. Также в течение мероприятия будет работать кастинг-платформа, которая объединяет 95 онлайн-кастингов и стажировок. В частности, участники фестиваля смогу принять участие в презентациях, прослушиваниях и отборах в шоу "Голос" и "Dance Революция", балет Аллы Духовой "Todes", Академию Игоря Матвиенко и многие другие проекты.

Онлайн-режим

Ключевые события фестиваля можно будет увидеть из любой точки мира: трансляции в режиме реального времени будут доступны в социальных сетях арт-кластера "Таврида".

По данным организаторов, в этом году "Таврида.АРТ" предложит онлайн-аудитории новые интерактивные форматы: зрители смогут участвовать в голосованиях и опросах, общаться с ведущими и звездами в комментариях. В пресс-службе напомнили, что в 2020 году трансляции главных мероприятий фестиваля собрали более 19 млн просмотров.

В пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей" также рассказали, что трансляции мероприятий форума будет вести в социальных сетях платформы.

Форум "Россия - страна возможностей" и фестиваль "Таврида.АРТ" завершаться 12 сентября.

"Россия - страна возможностей" и арт-кластер "Таврида"

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".