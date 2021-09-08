Петербург почтит память жертв блокады Ленинграда минутой молчания и чтением имен погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга почтят память жертв блокады Ленинграда в 80-ю годовщину ее начала общегородской минутой молчания, чтением имен погибших и возложением цветов к мемориалам. Кроме того, в этот день в историческом центре откроются 12 "временных порталов", которые при помощи цифровых технологий перенесут в Ленинград сороковых годов и покажут жизнь осажденного города.

"Восьмого сентября в 12:00 на всей территории Северной столицы в память о защитниках города и жителях блокадного Ленинграда, погибших и умерших в годы блокады, будет объявлена общегородская минута молчания с использованием системы оповещения Санкт-Петербурга. В это время будут включены громкоговорители, по которым будет транслироваться текст в память о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома", - рассказали в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Одним из первых памятных мероприятий в этот день станет возложение цветов к мемориальной доске на доме 14 по Невскому проспекту, где с блокадных лет сохранилась надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Траурные церемонии пройдут на площади Победы, на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском мемориальном кладбищах, в других местах захоронений воинов, защитников и жителей осажденного города.

30 тысяч имен и порталы в сороковые

В День начала блокады по 115 адресам будут проходить поминальные чтения, которые четвертый год подряд организует инициативная группа "Комитет 8 сентября". В числе мест их проведения - Большой двор Зимнего дворца, Михайловский дворец, сад Фонтанного дома, Дом журналиста, Дом Радио, дворы Капеллы. Петербуржцы могут прийти на любую из указанных на сайте акции (www.leningrad1941.ru) площадок и прочитать имена своих погибших родственников или имена из предоставленных им списков. Будут зачитаны более 30 тысяч имен (за прошедшие три года названо более 60 тыс. из 850 тыс. известных), рассказали в Смольном.

В полдень также откроется мультимедийный проект "Блокадные маршруты": в центре города появятся 12 "временных порталов" - двенадцать точек на карте Санкт-Петербурга будут обозначены инсталляциями и информационными стендами, которые при помощи технологии виртуальной реальности можно будет увидеть такими, какими они были в годы блокады. "События, произошедшие рядом с данными локациями, взяты из блокадных дневников, озвучены петербургскими артистами театра и кино", - отметили в пресс-службе проекта. Одна из ключевых локаций проекта - двор Капеллы Санкт-Петербурга, где установлена масштабная инсталляция весом более 1,5 тонн из стекла и металла.

Передача фронтовой реликвии и кинопоказы

Специальную программу ко Дню памяти жертв блокады представит Музей обороны и блокады Ленинграда. На площадке пройдет творческая встреча с актерами фильма "Спасти Ленинград" и церемония передачи фронтовой реликвии, найденной в ходе поисковых работ на территории Ленинградской области. "Во время экспедиции Вахта Памяти - 2021 "Волховский Фронт Вороново" в Кировском районе был найден именной портсигар с надписью: "На память Буркасову от Ивлева, август 1942 г.". Старший лейтенант А. Н. Буркасов был одним из участников синявинских сражений, последний бой и гибель офицера описаны в сборнике "Синявино, осенние бои 1941-1942 годов", - рассказали в комитете по культуре.

Вечером в среду в Большом концертном зале "Октябрьский" состоится концерт памяти. В нем примут участие народная артистка России Тамара Гвердцители, народный артист России Николай Буров, Светлана Сурганова, Максим Леонидов и другие. На киностудии "Ленфильм" пройдут показы фильмов о блокаде: 8 сентября зрители увидят "Порох" режиссера Виктора Аристова и "Три дня до весны" Александра Касаткина, а 10 сентября состоится премьера драмы "Блокадный дневник".

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.