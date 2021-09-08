Депутат сообщил, что ежедневно в Госдуму поступает до 400 обращений о брошенных питомцах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Аппарат комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды каждый день обрабатывает от 200 до 400 обращений о брошенных хозяевами домашних животных. Об этом сообщил глава комитета Владимир Бурматов в интервью телеканалу "Россия-1".

"Я в день обрабатываю от двухсот до четырехсот обращений [о выброшенных питомцах], аппарат моего комитета", - сказал он.

По его словам, обращения граждан подкреплены доказательной базой. "Нам приходят записи с камер видеонаблюдения, как их подкидывают в приюты и ветклиники, как их привязывают за ручки дверей магазинов. Записи с видеорегистраторов автомобилей, как их из дверей машины выкидывают", - рассказал депутат.

Бурматов отметил, что на записях можно различить лица хозяев и номерные знаки их автомобилей. "Нет только одного - в законодательстве нет сегодня наказания за это", - констатировал он.

Ранее Бурматов внес в Госдуму проект поправок в КоАП РФ, которые предусматривают введение высоких штрафов за оставление домашних животных без владельца, повышение штрафов за жестокое обращение с животными, в том числе в цирках и зоопарках. Кроме того, депутат разрабатывал законопроекты, призванные поддержать строительство приютов для бездомных животных, добивался запрета на продажу питомцев на рынках и в зоомагазинах.