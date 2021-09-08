Медики ЮВО приняли на лечение более 400 пациентов с COVID-19 в госпитале в Сухуме

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Военные медики мобильного госпиталя Минобороны России, размещенного в Сухуме с 18 августа, приняли более 400 жителей Абхазии с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Медицинские специалисты ЮВО в мобильном многопрофильном госпитале приняли на лечение и консультацию более 400 жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Из них амбулаторно 322 человека и стационарно 127 человек для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 40 человек уже выписали из госпиталя. Между тем пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в Сухуме, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка 1 400 различных клинических исследований, в том числе более 1 000 ПЦР-тестов и 540 обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Многопрофильный мобильный госпиталь и ранее оказывал помощь населению Абхазии с 20 октября 2020 года по март 2021 года. За время работы российские военные врачи оказали помощь более 3,7 тыс. жителей республики. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тыс. различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тыс. ПЦР-тестов, более 2 тыс. обзорных рентгенограмм грудной клетки.

О госпитале

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

В госпитале работают более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков есть самое современное медицинское оборудование - переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Абхазии приближается к 26 тысячам. Около 22 тысяч выздоровели, 387 умерли.