В Анадыре ликвидируют городскую свалку площадью почти 8 га

ТАСС, 8 сентября. Чукотский автономный округ в 2022 году получит субсидию из федерального бюджета на рекультивацию свалки городского округа Анадырь общей площадью почти 8 га, сообщил ТАСС глава городского муниципалитета Леонид Николаев.

"В июне округ прошел конкурсный отбор на получение средств из федерального бюджета. Это очень значимый проект для нашего города, который касается ликвидации накопленного за многие десятилетия мусора. В рамках рекультивации предусмотрен комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под свалкой, с целью их дальнейшего использования. <...> В ближайшее время специалисты приступят к проведению подготовительных работ", - сказал Николаев, отметив, что запланировано благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Площадь городской свалки составляет 7,8 гектаров, она расположена в трех километрах от Анадыря. Отходы здесь размещали с 1993 года, в 2019 году свалку закрыли. Общий объем накопленных отходов оценивается почти в 125 тысяч куб. м. Уже заключен контракт с краснодарской фирмой СПК "Габион" на рекультивацию свалки на сумму более 184 млн рублей. Мероприятия будут проведены в рамках нацпроекта "Экология".