Из Петропавловска-Камчатского в Магадан запустили дополнительный рейс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Дополнительный рейс единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" по маршруту Петропавловск-Камчатский - Магадан запущен в среду. Теперь полет доступен не два, а три раза в неделю - по вторникам, средам и пятницам.

Первый дополнительный рейс вылетел из столицы Камчатки в 09:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта полуострова.

C 8 сентября рейсы выполняются совместно с партнером-оператором АО "Камчатское авиапредприятие" на воздушном судне Як-40. Цена билета - от 4 300 рублей в одну сторону. До создания единой дальневосточной авиакомпании стоимость перелета доходила до 20 тыс. рублей в одну сторону, а время в пути было на несколько часов больше.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР.