Вильфанд: москвичей ждет бабье лето с потеплением до 23 градусов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бабье лето с температурой до 20-23 градусов тепла ожидает москвичей на этой неделе. Однако оно не будет классическим, так как будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С четверга по субботу температурный фон будет 18-20 градусов, а в воскресенье - даже до 23 градусов. При этом погода не будет антициклонической. Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут, так что будет такое неклассическое бабье лето. Ну ладно, обойдемся без классики", - сообщил он.

Ранее Вильфанд сообщал, что бабье лето придет в Москву в середине следующей недели. Уже в среду температура воздуха преодолеет отметку в плюс 15 градусов.