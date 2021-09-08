Вильфанд сообщил о начале бархатного сезона в Калининграде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В Калининграде начался бархатный сезон. Температура воды составляет 17 градусов тепла, а воздуха - 18-20 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Бархатным сезоном называется период, когда температура воды и воздуха примерно одинаковые.

"В Калининграде купальный сезон очень рано начался в этом году, но даже сейчас там температура воды 17 градусов. Температура воздуха там тоже вполне нормальная - 18-20 градусов. Те, кто привыкли к холодной воде, вполне могут еще продолжать в Калининграде отдыхать. Конечно, речь только о взрослых", - рассказал он.

В субботу Вильфанд сообщил, что Черноморское побережье России встречает бархатный сезон. Однако в этом году он будет короче, чем в прошлом. Такая ситуация складывается из-за того, что в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков. Он также напомнил, что в прошлом году бархатный сезон на курортах России длился практически до конца октября. В этом году, согласно прогнозам, он закончится в первой декаде октября.