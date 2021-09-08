Эксперт считает, что новые города в Сибири могут стать опорными базами для освоения севера

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новые города в Сибири, с инициативой о создании которых выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, целесообразно строить на юге округа, в качестве опорных баз для освоения северных территорий, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник новосибирского Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

В начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал мнение, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. В начале сентября, в интервью РБК он уточнил, что необходимо создавать в Сибири промышленные и экономические центры с одновременным благоустройством существующих населенных пунктов и строительством новых агломераций для проживания там людей.

"Развитие городов очень важная проблема, но целесообразно ее ставить перед регионами южной части Сибири, а создавать большие города в районе Лесосибирска, мне кажется малообоснованно из-за слишком северного местоположения <…> Тут есть несколько вариантов: то, как в советское время осваивались северные территории, когда все создавалось на месте. Или идея 30-х годов - когда создаются опорные базы, вроде того же Новосибирска для освоения более северных регионов. Предполагалось, что, например, горнодобывающая техника будет производиться именно в таких городах. И сегодня новые города могли бы стать именно такими опорными базами", - сказал он.

По его словам, таким образом будет решена одна из главных сибирских проблем пространственного развития - интеграция хозяйства разных регионов. Из-за точечного освоения территорий, некоторые населенные пункты севера Сибири оказались практически изолированными, из-за чего стали ощущать сильный отток населения. Кроме того, оттоку населения способствовало мощное развитие столичных регионов.

"Есть в Сибири еще одна очень серьезная проблема - это малые и средние города, прежде всего как раз в южной части округа. В Новосибирской области второй по численности населения город - почти слившийся с Новосибирском Бердск. В Омской области второй по численности город - Тара, не добирает и 40 тыс. жителей. А развитие городов устойчиво тогда, когда есть иерархия населенных пунктов и устанавливаются естественные связи между этими городами, появляется возможность выноса промышленных предприятий, улучшается логистика", - отметил собеседник агентства.

В целях же удержания населения в новых городах, он считает наиболее целесообразным не тиражировать опыт "дальневосточной ипотеки", как краткосрочной поддержки, а ослаблять налоговую нагрузку. Используя такой инструмент в восточной части страны, можно остановить отток населения, считает эксперт.