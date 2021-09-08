СМИ: полиция пресекла семь попыток вторжения митингующих в здание верховного суда Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция столичного Федерального округа Бразилии предотвратила по меньшей мере семь "реальных попыток проникновения в здание Федерального верховного суда Бразилии", высшей судебной инстанции страны, участниками проправительственных митингов, состоявшихся во вторник. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники среди силовиков.

Как отмечает издание, его собеседники описывали ситуацию "почти как трагическую", указав на то, что наблюдение за строениями судебного ведомства на площади Трех властей и в ее окрестностях продолжается. Двое нарушителей пытались перелезть через ограждение вокруг здания суда, подробности других инцидентов не приводятся. В начале манифестаций полиция была вынуждена применить против нарушителей слезоточивый газ.

Массовые манифестации сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару прошли в крупных городах во вторник, когда в стране отмечается национальный праздник - День независимости. Основные проправительственные акции, в которых глава государства принял личное участие, состоялись в столице страны - городе Бразилиа - и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу. По данным сан-паульских властей, на митинг за Болсонару вышли 125 тыс. человек при том, что организаторы ранее анонсировали появление 2-3 млн манифестантов. По неофициальным оценкам столичных правоохранителей, на проправительственную манифестацию в центре Бразилиа собрались не менее 400 тыс. человек, пишет газета Correio Braziliense.

В последнее время у Болсонару резко обострились отношения с представителями законодательной и судебной власти. Одним из поводов для народных выступлений стал отказ парламента реформировать действующую систему электронного голосования, как того требовал бразильский лидер, а также начало в отношении него расследования по громкому делу о распространении лживых новостей.