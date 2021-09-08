В школах Бурятии в 2021 году откроется 95 "Точек роста" по нацпроекту "Образование"

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Образовательные центры - "Точки роста" откроются до конца 2021 года в 95 школах Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в среду в республиканском министерстве образования и науки.

"Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" создаются для развития способностей школьников по федеральному проекту "Современная школа". Объем финансирования на каждую такую "точку" - более 1,5 млн рублей. В этом году у нас будет создано 95 образовательных центров в дополнение к 42 центрам, открытым в прошлом году", - сообщили в министерстве.

В каждой "Точке роста" работают специально обученные педагоги, обучающие детей по разным предметам, в том числе таким, как "Физика", "Информатика", "Технология", предусмотрено оснащение специальным оборудованием, техникой для изучения основ робототехники, механики, программирования, программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей.

"У школьников в "Точках роста" есть возможность развивать навыки работы в команде, готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, соревнованиях, понимать, что такое проектная деятельность, исследования, а педагоги могут здесь повышать уровень профессиональных навыков, - сказал ТАСС временно исполняющий обязанности министра образования и науки Валерий Поздняков. - Основная задача проекта по созданию "Точек роста" - обеспечение доступности качественного образования детям вне зависимости от их проживания, как в городе, так и в селе".

В целом по нацпроекту "Образование" в Бурятии к 2024 году будет обновлена материально-техническая база 300 школ, в образовательных учреждениях планируется внедрить новые методы обучения и воспитания.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.