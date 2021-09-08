Снежный циклон идет к Камчатке из Магаданской области

ТАСС, 8 сентября. Циклон в четверг принесет в Камчатский край заморозки и мокрый снег. Об этом в среду сообщили ТАСС в Камчатгидрометцентре.

"Циклон с утра подойдет к Камчатскому краю. Местами в регионе ожидается минусовая температура, мокрый снег, дожди", - рассказали синоптики.

По информации центра, постепенно циклон будет усиливать влияние на погоду в регионе. В пятницу она испортится уже во всех районах края. Улучшение ожидается только в воскресенье. Сейчас в регионе облачная, но спокойная погода. Осадков и ветра нет. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском - плюс 18 градусов.

Ранее этот же циклон принес в Магаданскую область первый осенний снег, но не первый в этом году. За лето в регионе трижды выпадал снег.