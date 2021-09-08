Бархатный сезон в Сочи продлится до середины сентября

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Комфортная температура воды и воздуха в Сочи будет держаться до третьей декады сентября, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температура воды в Сочи будет держаться до 26 градусов, это достаточно высокие показатели для этого времени года. К концу сентября вода все-таки остынет и купаться там будет некомфортно. Если говорить о бархатном сезоне, то до конца второй декады сентября погода будет комфортной", - сказал синоптик.

В настоящее время на Кубани установилась сухая погода, но к выходным ожидаются дожди с грозами, добавил он. Длиться они будут 2-3 дня, после чего погода вновь нормализуется. По его прогнозам, до следующих выходных температура воздуха в Сочи будет доходить до отметки в 27 градусов тепла, после будет держаться в пределах 21-26 градусов выше нуля.

Как рассказала ТАСС заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай, текущий год выпал по показателям из среднемноголетних данных, поэтому прогнозировать ситуацию во всем крае синоптикам сложно, так как температура воздуха в разных районах Кубани разнится от 20 до 28 градусов тепла.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, в сентябре прогнозируется туристический поток на уровне не менее 650 тыс. гостей. Согласно прогнозам, до конца года курорт посетят порядка 6,5 млн туристов, это на 300 тыс. гостей больше, чем в 2019 году.