В районы Хабаровского края передали 53 новых автомобиля для школ и больниц

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края передали районам 53 новых автомобиля для школ и больниц, сообщил в среду глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Сегодня передаем в районы Хабаровского края новый автотранспорт для учреждений здравоохранения и образования. 28 УАЗ "Патриотов" отправятся в больницы и поликлиники Хабаровска, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Солнечного, Ульчского, Николаевского, Советско-Гаванского, Бикинского, Ванинского, Вяземского районов. Кроме того, три скорых на шасси "Газель Nеxt" пополнят автопарк Хабаровской, Троицкой и Амурской районных больниц", - написал Дегтярев.

25 новых школьных автобусов ПАЗ и микроавтобусов "Газель" и УАЗ будут работать в Амурском, Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском районах, а также в краевых учреждениях образования. ПАЗы имеют дополнительную ступень для детей младшего школьного возраста. Весь транспорт адаптирован для работы в сложных климатических условиях. Так, например, ПАЗы, на которых уже в этом году будут возить детей в сельские школы, имеют двойное остекление и дополнительную печь. Машины для медиков также укомплектованы в северном варианте.

Передача автомобилей - этап масштабной программы технического переоснащения социальных учреждений края, уточняется на сайте регионального правительства. По словам Дегтярева, машины для школ приобретены и по национальному проекту, и по линии Министерства просвещения РФ. Дополнительный транспорт для участковых врачей закуплен на часть средств из 2 млрд рублей, которые поступили в регион в качестве финансовой помощи после визита в Хабаровский край премьер-министра России Михаила Мишустина. Также планируются дополнительные поставки транспорта.