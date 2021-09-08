В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ошибки в документах являются причиной неправильных размеров пенсионных выплат, сообщает Пенсионном фонде России (ПФР).

Неправильно указанная должность в трудовой книжке или отсутствие печати могут повлиять на размер пенсии. Поэтому гражданам необходимо заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты проверили все документы и при необходимости сделали запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства, говорится в сообщении.

"Для того, чтобы у будущих пенсионеров не было проблем с документами, Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учёта и электронные сервисы", - добавили в ПФР.