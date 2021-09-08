В Москве 70% доноров крови являются мужчинами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчины чаще всего становятся донорами крови в Москве, их доля составляет 70%. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"От общего числа доноров крови в Москве 70% составляют мужчины и 30% - женщины. По данным Службы крови Москвы, среднестатистический портрет донора - это работающий мужчина 30 лет. Чаще всего они сдают кровь на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

Как отметила главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова, разрыв между числом доноров мужчин и женщин обусловлен тем, что в среднем у женщин чаще есть временные противопоказания к донорству: беременность, лактация, а также низкий уровень сывороточного ферритина и железа.

"У мужского организма намного реже встречаются противопоказания к сдаче крови и ее компонентов из-за отсутствия естественных кровопотерь. По этой же причине они могут сдавать цельную кровь пять раз в год. Лимит для женщин - не более четырех кроводач в год. Также временный отвод от донорства дается во время беременности и в течение одного года после родов, во время и в течение трех месяцев после окончания лактации", - уточнила она.

Стать донором компонентов крови может гражданин России или иностранный гражданин, проживающий на территории РФ более одного года (имеющий разрешение на временное проживание или вид на жительство), если он старше 18 лет и весит более 50 кг. К абсолютным противопоказаниям к донорству относится наличие ВИЧ, вирусных гепатитов, хронических заболеваний.

Ежегодно Служба крови департамента здравоохранения Москва заготавливает свыше 160 тыс. л цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 л донорской крови.