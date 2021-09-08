В Норильске МЧС отработало 14 методов спасения больных коронавирусом при пожаре

НОРИЛЬСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 8 сентября. /ТАСС/. Спасатели и пожарные МЧС России отработали 14 различных способов спасения пациентов с коронавирусом при возгорании в больнице. Об этом сообщил журналистам первый замглавы министерства Александр Чуприян.

"У нас появились красные зоны в лечебных учреждениях, а это дважды, если не многократно, усложняет спасение людей. Мы при этом должны эвакуировать людей и не отключать подачу кислорода. 14 способов спасения мы продемонстрировали и включили в проработку для дальнейших рекомендаций по всей стране", - сказал он.

Учения проводили в 13-этажном здании Норильской межрайонной больницы № 1. По легенде, в конференц-зале больницы произошел пожар. На верхних этажах дымом отказались отрезаны пациенты, включая инфицированных коронавирусом. Прибывшие спасатели эвакуировали их из окон с помощью различного альпинистского снаряжения, по лестницам, подъемникам, с крыши людей забрал вертолет Ми-8. Пострадавших доставили в развернутый около больницы аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас". Кроме МЧС в учениях принимало участие Федеральное медико-биологическое агентство, полиция, Росгвардия, Минобороны и другие ведомства.

В семи регионах в арктической зоне России во вторник начались двухдневные межведомственные опытно-исследовательские учения, их организатором выступает МЧС России по поручению президента страны. В них принимают участие 6 тыс. человек, будет апробировано 47 новых образцов техники и экипировки. Также проведут экологическую акцию по уборке Арктики от мусора, заседания по проблемам безопасности северных регионов, уроки безопасности в школах, спортивные соревнования.