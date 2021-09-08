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Главный военный прокурор России обсудил в Сирии работу военных прокуроров обеих стран

Валерий Петров провел несколько встреч с представителями вооруженных сил и органов военной юстиции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный военный прокурор России по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова посетил Сирию, где обсудил работу военных прокуроров обеих стран. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В рамках рабочей поездки в Сирию по поручению генпрокурора РФ главный военный прокурор [Валерий Петров] провел ряд встреч с представителями вооруженных сил и органов военной юстиции Сирии, а также с командованием дислоцированной в данном государстве группировки войск Вооруженных сил РФ. Стороны обсудили вопросы работы органов военной прокуратуры обеих стран", - сообщили в ведомстве.

В ходе встречи стороны также отметили взаимную заинтересованность в развитии и укреплении двусторонних контактов, а также в продолжении профессионального диалога и обмена опытом по вопросам надзорного сопровождения деятельности войск в ходе антитеррористической операции.

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