Главный военный прокурор России обсудил в Сирии работу военных прокуроров обеих стран

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный военный прокурор России по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова посетил Сирию, где обсудил работу военных прокуроров обеих стран. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В рамках рабочей поездки в Сирию по поручению генпрокурора РФ главный военный прокурор [Валерий Петров] провел ряд встреч с представителями вооруженных сил и органов военной юстиции Сирии, а также с командованием дислоцированной в данном государстве группировки войск Вооруженных сил РФ. Стороны обсудили вопросы работы органов военной прокуратуры обеих стран", - сообщили в ведомстве.

В ходе встречи стороны также отметили взаимную заинтересованность в развитии и укреплении двусторонних контактов, а также в продолжении профессионального диалога и обмена опытом по вопросам надзорного сопровождения деятельности войск в ходе антитеррористической операции.