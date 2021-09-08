Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Кувай в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура поводит проверку по факту загрязнения реки Кувай в Красноярском крае из-за просачивания грязной воды из технологического отстойника золотодобывающей компании. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Обследование местности показало, что причиной загрязнения стала хозяйственная деятельность ООО "Сибирские сельские машины", в результате которой на разработанном в прошлый сезон месторождении происходит дренаж (просачивание) неосветленной воды из технологического отстойника на рельеф местности с последующим попаданием в реку Кувай", - сообщили в ведомстве.

Для пресечения загрязнения реки природоохранным прокурором директору золотодобывающей компании внесено представление. После получения результатов лабораторных исследований и заключений специалистов будут приняты иные меры реагирования, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, подчеркнули в пресс-службе.

По сообщению главы Манского района Артема Черных, руководителям сельсоветов поручено оценить состояние питьевой воды в источниках водоснабжения населенных пунктов.

Реки Манского района, на которых осуществляется золотодобыча, в том числе Кувай, являются притоками Маны, которая в свою очередь впадает в Енисей. В районе Кувая добычей золота занимаются четыре компании.