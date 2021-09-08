Рейсы из аэропорта Нового Уренгоя задержали из-за плохой видимости

ТАСС, 8 сентября. Ограничение видимости из-за тумана стало причиной задержки рейсов из аэропорта Нового Уренгоя, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла в среду.

"Причина задержек на прилет - метеоусловия аэропорта Новый Уренгой. Это ограниченная видимость, туман. Рейс S7-2571 Москва (Домодедово) - Новый Уренгой ушел на запасной аэродром в Надым. Рейс UT-241 Москва (Внуково) - Новый Уренгой - на запасной в Сургут", - сказала собеседница агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет рейсов в Нижний Новгород, Геленджик, Москву, Казань.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 8 сентября на Ямале прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем, температура воздуха днем составит от восьми до 13 градусов выше ноля. Скорость ветра достигнет 13 м/с.