На "ТЭФИ-Мультимедиа" в 2022 году хотят провести баттл между традиционными и новыми СМИ

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Национальная премия за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" в 2022 году будет включать обширную деловую и образовательную программы. Организаторы проведут баттл между представителями традиционных и новых медиа, рассказала ТАСС генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

"Мы планируем сделать очень необычную в следующем году деловую и образовательную программы, привлечь специалистов, работающих в сфере профессионального образования. С ними провести интересную дискуссию. Планируем провести баттл между представителями традиционных СМИ и новых, в котором примут участие молодые журналисты", - сказала она.

Кроме того, организаторы планируют пересмотреть номинации. "В этом году у нас были две яркие номинации: "Наука и жизнь" и номинация, посвященная 60-летию полета Гагарина в космос. В следующем году будут другие", - отметила Левиева.

В апреле Академия российского телевидения начала прием работ на соискание первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", объединяющей все средства массовой информации. Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В 2020 году также учреждены две специальные номинации: "Наука и жизнь" и "Гагарин life".

Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи. Как сообщала ТАСС ранее Левиева, на конкурс поступило более тысячи работ. Их оценил экспертный совет, в состав которого вошли порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры. Организатор премии - Академия российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России; ТАСС является генеральным информационным партнером.