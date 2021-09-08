Новая транспортная развязка появилась на главной региональной трассе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Транспортную развязку на дороге Владивосток - Находка - Порт Восточный в Приморском крае в среду открыли для движения. Как сообщает пресс-служба правительства края, благодаря ей у водителей появилась возможность повернуть с основной трассы к аэропорту Владивостока, а также к самому популярному в регионе пляжу в бухте Лазурной.

"На автомобильной дороге Владивосток - Находка - порт Восточный закончено строительство развязки в районе поселка Силинский. В открытии объекта в среду, 8 сентября, принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Благодаря этой развязке появилась возможность проехать к бухте Лазурная, аэропорту, а с открытием новой трассы - и по направлению на Находку", - говорится в сообщении.

Развязка является одним из этапов строительства скоростной автодороги Владивосток - Находка - Порт Восточный.

Трасса соединяет Владивосток с развитым портом и третьим крупнейшим городом региона - Находкой, на ней также расположены города Фокино и Большой Камень. Кроме того, трасса Владивосток - Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Первый этап проекта - участок в районе Артема протяженностью 18 км- был сдан в 2016 году.

Строительство магистрали от Владивостока разделено на три этапа. Сейчас идет реализация второго - строительство участка автодороги от 18-го км до 40-го км. По окончании реализации проекта протяженность дороги составит 146 км. Финансирование ведется из федерального и регионального бюджетов. Дорога должна увеличить скорость движения автотранспорта в обоих направлениях до 110 км/ч, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся допустимые нагрузки - 11,5 тонны на ось.