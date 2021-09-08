{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Австралийский суд решил, что СМИ отвечают за комментарии своих читателей в соцсетях

Это решение стало итогом разбирательства между некоторыми австралийскими СМИ и жителем Северной территории Диланом Воллером, обвинившим несколько крупнейших медиакомпаний страны в распространении клеветы

СИДНЕЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Австралии постановил, что СМИ несут полную ответственность за содержание комментариев пользователей на своих страницах в социальных сетях. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация ABC.

В определении суда указано, что открыв свои страницы в социальных сетях, в частности в Facebook, медиакомпании участвуют в распространении сведений, в том числе размещенных третьими лицами, и поэтому несут ответственность за содержание всех комментариев. "Суд установил, что создав общедоступную страницу и разместив контент, медиакомпании способствовали, поощряли и содействовали публикации комментариев сторонних пользователей, и поэтому являлись издателями этих комментариев", - указывает ABC.

Решение высшей судебной инстанции страны стало итогом разбирательства между некоторыми австралийскими СМИ и жителем Северной территории Диланом Воллером, обвинившим несколько крупнейших медиакомпаний страны в распространении клеветы. Причиной стал телевизионный сюжет, снятый в декабре 2016 года и посвященный условиям содержания заключенных в тюрьмах Северной территории Австралии. Материал, в котором были использованы кадры с Воллером, прикованным наручниками к стулу, получил широкий резонанс и стал основой для материалов других СМИ, опубликованных и на их страницах в социальных сетях. Часть комментариев к текстам и фотографиям Воллера, как выяснилось, носили крайне негативный характер и не соответствовали действительности, что и стало поводом для обвинений в клевете.

Теги
Австралия
Власти Башкирии ежегодно будут выделять по 30 млн рублей на инициативы школьников
В школах также начнут развивать сеть предуниверсариев
Читать полностью