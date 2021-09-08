Прокуратура проверит факт недопуска в самолет екатеринбурженки с креслом для ребенка с ДЦП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура инициировала проверку информации о недопуске жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для ребенка с ДЦП в самолет рейса Симферополь - Екатеринбург авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры в среду.

Ранее местные СМИ сообщили, что женщину не пустили на борт самолета со специальным креслом, необходимым для сына с тяжелой формой ДЦП. Из-за этого ей пришлось несколько часов держать ребенка на коленях.

"По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого организована проверка сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске в самолет жительницы Екатеринбурга и ее сына с тяжелым заболеванием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы проверят исполнение законодательства о защите прав потребителей, выяснят обстоятельства инцидента. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в прокуратуре.