Минтранс подготовил изменения в ПДД, ограничивающие скорость электросамокатов до 25 км/ч

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минтранс подготовил окончательную редакцию поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), которые регулируют вопросы пользования электросамокатами. Пользователям запретят разгоняться быстрее 25 км/ч, пишет в среду "Коммерсантъ".

"Вводится лимит скорости в 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и обочинах (ранее предлагалось ограничение в 20 км/ч только при движении вместе с пешеходами по тротуару)", - пишет издание.

Электросамокаты и подобные устройства будут выделены в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Электросамокат будет являться СИМ, если не будет весить больше 35 кг.