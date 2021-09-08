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Минтранс подготовил изменения в ПДД, ограничивающие скорость электросамокатов до 25 км/ч

Ограничение планируется установить на тротуарах, велодорожках и обочинах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минтранс подготовил окончательную редакцию поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), которые регулируют вопросы пользования электросамокатами. Пользователям запретят разгоняться быстрее 25 км/ч, пишет в среду "Коммерсантъ".

"Вводится лимит скорости в 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и обочинах (ранее предлагалось ограничение в 20 км/ч только при движении вместе с пешеходами по тротуару)", - пишет издание.

Электросамокаты и подобные устройства будут выделены в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Электросамокат будет являться СИМ, если не будет весить больше 35 кг.

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