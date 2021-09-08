Власти Башкирии ежегодно будут выделять по 30 млн рублей на инициативы школьников

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Инициативы школьников в Башкирии будут ежегодно финансироваться на 30 млн рублей из бюджета, один проект получит 500 тыс. рублей. Также в школах будут развивать сеть предуниверсариев, сообщила пресс-служба главы региона в среду.

"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию инициатив школьников составит 30 млн рублей ежегодно с выделением субсидии на один проект в размере до 500 тыс. рублей. В 2021 году в конкурсном отборе участвуют Альшеевский, Белебеевский, Белорецкий, Бураевский, Давлекановский, Дюртюлинский, Кармаскалинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский и Чишминский районы, а также города Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа", - сказано в сообщении.

На развитие сети предуниверсариев в год будет выделяться 10 млн рублей, один проект может получить до 2 млн рублей. В отборе на 2021 год участвуют пять муниципалитетов. Оба проекта рассчитаны до 2024 года, добавили в пресс-службе.