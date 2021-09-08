ГИБДД Москвы составила более 308 тыс. административных дел за неуплату штрафов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 308 тыс. административных материалов составила столичная ГИБДД с начала года за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"За восемь месяцев 2021 года сотрудниками подразделений столичной ГИБДД составлено 308 154 административных материала по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД напомнили, что неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.