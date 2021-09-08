"Ъ": власти Москвы в 2022 году планируют запустить систему распознавания лиц в школах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы могут внедрить систему биометрической аутентификации для допуска людей в школы в 2022 году. Об этом говорится в отзыве руководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры проект постановления правительства, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст отзыва.

Как сообщает издание, из отзыва Лысенко на проект, содержащий инициативы по расширению случаев сбора и обработки биометрических данных, следует, что к 2022 году ДИТ совместно с департаментом образования и науки Москвы планирует внедрить в школах систему распознавания лиц. Таким образом, школьников и учителей предполагается впускать только после прохождения биометрической аутентификации.

Ранее Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, определяющий случаи осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных, используемых для идентификации и аутентификации в информационных системах организаций. В число таких случаев вошли идентификация водителей такси и каршеринга.