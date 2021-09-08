Российские хирурги удалили опухоль немцу после отказа в проведении операции в Германии

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Медики Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина успешно удалили объемную опухоль головного мозга гражданину Германии. Ранее в его стране ему отказали в операции из-за высоких рисков ее проведения, говорится в сообщении пресс-службы центра.

"Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели успешную операцию пациенту с объемным образованием головного мозга. Опухоль располагалась в функционально значимой зоне, отвечающей за движение левых конечностей. Ранее мужчине отказали в хирургическом лечении в нескольких немецких клиниках, опасаясь сопряженных с операцией рисков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 35-летнего гражданина Германии, который страдал эпилептическими припадками, было выявлено объемное образование в правом полушарии головного мозга. Проведение хирургического вмешательства в таких местах обычно сопряжено с большими рисками необратимых неврологических изменений - отказа работы левой руки и ноги. В немецких клиниках ему предложили лучевую терапию и химиотерапию, которые не избавили бы его от припадков.

Тогда мужчина обратился в центр имени Е. Н. Мешалкина, где ему смогли успешно провести операцию без осложнений - функциональность конечностей сохранена. Медики использовали компьютерную навигационную систему и современный операционный микроскоп. Технологии позволили специалистам точно ориентироваться в зоне хирургического воздействия, оптимизировать доступ к опухоли. По результатам гистологического исследования установили, что опухоль низкой степени злокачественности.

"Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров", - цитирует пресс-служба врача-нейрохирурга Сергея Чернова.

НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина - крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургическими, онкологическими заболеваниями или сочетанной патологией. Помощь по этим направлениям получают жители всех регионов России. Ежегодно в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина выполняют более 20 тыс. операций.