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Путин поздравил "Эксмо" с 30-летием работы

Президент отметил, что издательство всегда стремилось идти в ногу со временем

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 30-летием одно из крупнейших издательств России - "Эксмо". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Основанное в 1991 году, "Эксмо" всегда стремилось идти в ногу со временем, продвигать замечательные традиции отечественного книгоиздания и культуры, образования и просвещения, претворять в жизнь интересные, содержательные творческие проекты. Благодаря профессионализму и преданности избранному делу вам это удалось в полной мере", - говорится в сообщении.

Он добавил, что "Эксмо" пользуется заслуженным признанием у широкой читательской аудитории и в писательской среде. Президент также отметил большой вклад издательства в развитие детской литературы, популяризацию чтения среди юных граждан.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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