В Новосибирске вынесли приговор бывшему руководителю следственного отдела

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области Юрия Лущенкова. Его обвинили в незаконном обороте оружия и получении взятки, сообщили на сайте суда в среду.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет со штрафом в размере 2 500 000 рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок семь лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в региональном следственном управлении СК РФ, уголовное дело в отношении Лущенкова и двух адвокатов по факту получения взятки возбудили в январе 2020 года. Тогда же руководитель следственного отдела и адвокаты были задержаны. Незаконное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей предназначалось за предоставление сведений о доказательствах, которые составляли тайну следствия по уголовному делу.

По информации суда, Лущенков также лишили специального звания "полковник юстиции". Приговор в законную силу не вступил.