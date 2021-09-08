AFP: два браслета Марии Антуанетты оценочной стоимостью €3,7 млн выставят на аукцион

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Два браслета с бриллиантами, принадлежащие королеве Франции Марии Антуанетте (1774-1792), супруге короля Людовика XVI, будут выставлены на аукцион в Женеве 9 ноября. Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на аукционный дом Christie's.

"Их [браслетов] оценочная стоимость составляет от 1,8 млн до €3,7 млн , причем эта стоимость предполагает не только ценность их бриллиантов, но и возможность носить на руке украшения, которые были заказаны самой королевой Марией Антуанеттой", - приводит агентство слова эксперта по драгоценностям Christie's Мари-Сесиль Сизамоло.

Каждый из браслетов украшен тремя рядами бриллиантов. Кроме того, они могут быть соединены в одно колье. По словам Сизамоло, драгоценные камни в этих браслетах примечательны крупным размером: он варьируется от одного до четырех карат. Общий вес камней на украшениях, по данным аукционного дома, составляет от 140 до 150 карат.

"Точные параметры бриллиантов определить крайне сложно, поскольку речь идет о старом способе огранки. В те времена она была более крупной, тогда как сегодня камни обрабатывают с помощью лазера", - пояснила Сизамоло.

Украшения будут продаваться одним лотом. Ожидается, что их стоимость по итогам торгов многократно превысит стартовую сумму, как это было с бриллиантовым кулоном Марии Антуанетты. В 2018 году он ушел с молотка за 31,8 млн евро при оценочной стоимости в 1,8 млн.

Браслеты были заказаны Марией Антуанеттой у ювелира Шарля Огюста Боэмера в 1776 году в Париже за 250 тыс. ливров (денежная единица Франции до 1795 года), что по тем временам являлось крупной суммой.

О Марии Антуанетте

Мария Антуанетта, супруга Людовика XVI, была королевой Франции с 1774 по 1792 гг. Королеву обвиняли в расточительстве и любви к роскоши в то время, как народ Франции бедствовал. В ходе Великой французской революции (1789-1799) она стала участницей контрреволюционных заговоров, выступала за иностранную интервенцию. После свержения монархии в 1792 году ее арестовали, а 16 октября 1793 года казнили на гильотине.