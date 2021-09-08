Глава МЧС проверил строительство нового пожарного депо в Норильске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев в рамках рабочей поездки в Красноярский край проверил ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Открытие нового пожарного депо повысит эффективность обеспечения защиты жителей Норильска и близлежащих населенных пунктов. На вооружение будет поставлена современная техника, а личный состав будет аттестован на проведение аварийно-спасательных работ", - процитировали министра в пресс-службе ведомства.

Зиничев осмотрел ход строительства и обустройство прилегающей территории пожарного депо. Там на площади более 1 100 кв. м разместятся четыре пожарные автоцистерны на шасси автомобилей отечественного производства. Штатная численность составит 41 человек.

Кроме того, глава МЧС также посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России, где служат 54 человека и на вооружении стоит 29 единиц техники. С начала функционирования отряд принимал участие в ликвидации последствий ЧС и происшествий почти 350 раз. В ходе встречи министр обсудил со специалистами вопросы дальнейшего развития отряда и совершенствования его материально-технического оснащения с учетом рисков, в том числе обусловленных развитием туристической привлекательности региона. "Спектр выполняемых отрядом задач значительно отличается от так называемого стандартного. В условиях пониженных температур необходимо обладать определенными навыками и иметь на вооружении соответствующую технику. Мы уделяем особое внимание технической оснащенности отряда", - подчеркнул Зиничев.

Глава МЧС находится с рабочей поездкой в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне 7-8 сентября по поручению президента РФ. В них принимают участие 6 тыс. специалистов. В ходе учений будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. Зиничев лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС.