В Минтруде заявили, что каждый четвертый пенсионер получает пенсию через почту

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 11,7 млн пенсионеров в России получают пенсию через почту, то есть посредством личного присутствия. В этой связи развитие системы клиентских сервисов остается важным сегодня, сообщила в среду замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"Из 43 млн пенсионеров - получателей различных видов пенсий - 11,7 млн человек их получают через почту - руками, наличными. Это особенность нашей страны. И, безусловно, наличие клиентского сервиса, где можно прийти и поговорить с человеком, где можно получить живую консультацию, где можно разобраться в причине отказа, если он пришел на ЕПГУ [Единый портал государственных и муниципальных услуг] - крайне важно", - сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.

По ее словам, клиентские службы останутся, несмотря на развитие электронным сервисов. "Поэтому развитие системы клиентских сервисов, их стандартизация, сервисов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, социальных служб - это все останется", - добавила она.

Баталина подчеркнула, что также социальное казначейство не приведет к сокращению штата сотрудников социальных органов. "Социальное казначейство экономит трудозатраты, уходя от рутины, но мы ждем этих рук и этих высвободившихся ресурсов, потому что впереди у нас адресная конкретная помощь в жизненной ситуации: социального контракта для малообеспеченных, долговременного ухода для пожилых - это то, что в цифру не переведешь", - заключила замминистра.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".