В России за сутки выявили 18 024 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 024, до 7 065 904. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,26%. В частности, за сутки было выявлено 1 430 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 673 - в Московской области, 496 - в Свердловской области, 471 - в Ростовской области, 465 - в Самарской области. В настоящее время в России продолжают лечение 555 810 человек.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 262. Всего уже выздоровели 6 320 512 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 963 человека в Санкт-Петербурге, 809 - в Московской области, 689 - в Иркутской области, 558 - в Республике Коми, 517 - в Архангельской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 797 против 795 днем ранее, до 189 582. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,68%, следует из данных штаба. В частности, в Москве зарегистрировали 48 смертей, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 35, в Краснодарском крае - 33.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 269 против 1 187 днем ранее, до 1 579 274.

В относительном выражении прирост составил 0,08%.

Число умерших возросло за сутки на 48 против 45 днем ранее, до 27 835 (1,76% заболевших), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших увеличилось на 1 513, до 1 458 632 (92,4% от общего числа заразившихся). Сейчас, по информации штаба, в столице болеют 92 807 человек.