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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,96

В Москве показатель снизился до 0,87

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и опустился до 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Как и во вторник, показатель превышает единицу только в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Самарской области индикатор пятый день держится на уровне 1,03, а в Московской он уменьшился до 1,26.

В Воронежской и Ростовской областях коэффициент равен ровно 1, в Нижегородской и Свердловской - 0,99, в Иркутской области - 0,97, в Красноярском крае - 0,93. В Москве показатель снизился до 0,87, а в Санкт-Петербурге - до 0,74.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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